Peeter Rahnel: krokodillipisarad ja võltsvagadus ei ole Mulgi valla majanduslikele probleemidele lahendus

Esimesena tormas barrikaadidele mees, kes aastaid ahistas külaelanikke oma seadusetu äriga ja kelle õigusvastase tegevuse lõpetamist nõudis kohus, ähvardades valda suure varalise nõudega. Teise ambrasuurile viskuja, volikogu opositsionääri Mati Ilissoni kirjatükis oli läbiv joon demokraatliku asjaajamise puudulikkus vallas. Vallavanem ja vallavalitsus on tema hinnangul süüdi selles, et nad on juba pool aastat tegutsenud selle nimel, et Eesti riiki tabanud energiakriis, mis on üle kasvanud täiemõõduliseks majanduskriisiks, ei ohustaks Mulgi valla toimimist.

Meie valla töötajad ootavad palgatõusu olukorras, kus inflatsioon on pikalt olnud suurem kui 20 protsenti, elektri ja kütte hinnad on pikalt olnud hoomamatus kõrguses ning toidu hinnad tõusnud kohati mitu korda. Omavalitsus peab tagama selle palgatõusu peaaegu ainult eelarvekulude kokkuhoiust, sest meie riigi valitsus ei liiguta näppugi, et omavalitsusi paremini toetada.