Vallavanem jäi rahvale aru andes turmtule alla

Kaarli rahvamaja soojad tuled paistavad jaanuariõhtu pimeduses kaugele. Uksest sisse astudes on tunda pannkoogilõhna ning rahvamaja ruume täidab sagin ja sumin. Kell on 17.30 ja valla plaanist nördinud külaelanikud on tulnud, et mõtteid vahetada: mida ja kuidas edasi teha?

Inimesed on kogunenud rahvamaja suurde saali. Silma järgi on neid kolm- või nelikümmend. On noori, on vanu. On isegi sülelapsi. Kes soovib, võtab istet saali keskele asetatud laudade taga. Kes mitte, kuulab veidi eemalt. Kõrvuti võtavad istet ka vallavanem ja abivallavanemad. Vallavanemal on pruun kampsun. Volikogu liige ja koosoleku kokkukutsuja Mihkel Kalda tervitab kohalolijaid ja annab sõna vallavanem Imre Jugomäele.