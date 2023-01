Viljandis on viis avalikku varjumispaika

Päästeamet andis pressiteate vahendusel teada, et koostöös maa-ametiga on valminud kaart, millele on märgitud avalikud varjumiskohad. Praeguseks on tähistatud veidi üle saja avaliku varjumiskoha. Viljandis on need Kesklinna koolis, Krõllipesa lasteaias, Jakobsoni koolis, Sakala keskuses ja Ugala teatris.