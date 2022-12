See nädal on kahtlemata möödunud talviselt. Kakaod rüübates aknast välja vaadata on ilus, aga paljudele on maad kattev paks valge vaip tähendanud parajat peamurdmist. Esmaspäeval sadanud lumi tõi valdade sahameestele nõnda tiheda tööpäeva, et nii mõnigi sai sõba silmale alles teisipäeva hommikul. Pärast hädasolijate abistamist tuli lahti lükata kõik piirkonna teed ning ega ilmataat pruugi siis oodata, et tööd tehtud saaks, enne kui ta taevast uue laari kaela laseb.