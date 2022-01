See on vaid väike osa Tactical Foodpacki lao sisust. Tegevjuht Sverre Puustusmaa kinnitab, et nad suudaksid oma varuga kaks nädalat Eesti kaitseväelasi toita. FOTO: Marko Saarm

Kui rääkida kuivatatud kiirtoidust, mida näiteks matkal olles kuuma vee abil kiirelt söömiskõlblikuks portsjoniks teha, kargavad silme ette enamasti pressitud saepuruklotsi meenutavad kiirnuudlid. Jahuribad on tellitud ühest, maitseainesegu teisest ja pakend kolmandast maailma otsast. Säärases komplektis ei ole tavaliselt ei vajalikke toitaineid ega maitseelamust. Viljandis on aga ettevõte, kes on avastanud, et saab ka teisiti: matkatoitu võib teha päris söögist.