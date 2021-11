Kuna Halliste retorsöökla esindajad neljapäevasele auhindade jagamisele kohale ei saanud tulla, said nad meened ja lillekimbu kätte päev hiljem koduse sööklaleti taga. Fotol on söökla kokk Mare Pikkur. FOTO: Hans Väre

Ega Viljandis Vabaduse platsi servas asuv Fellini kohvik Sakala lugejatele ilmselt tutvustamist vaja. Ka tunnustust on sellele kiiresti legendaarseks saanud toidukohale jagunud kõvasti, sest ta on juba aastaid Viljandi toidukultuuri lippu kõrgel hoidnud. See oli just Fellin, kes 2014. aastal Viljandimaalt esimesena portaali Eesti Maitsed koostatud 50 parima toidukoha nimekirja pääses. Hiljuti valiti Fellin koos Park Hotell Viljandis tegutseva Ormissoniga White Guidi Põhjamaade parimate toidukohtade nimekirja.