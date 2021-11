Ajad on olnud keerulised meile kõigile, ilmselt ei leidu inimest, kes sellega nõus poleks. Keeruline ei tähenda muidugi tingimata alati halba, vaid teinekord lihtsalt uut katsumust. Näiteks on ju terve hulk inimesi, kellele sobib kodukontor või distantsõpe märksa rohkem kui mõni teine variant. Nõnda ka ettevõtjatega: kuigi leidub selliseid ettevõtteid, kes hinge kinni pidades iga kuu lõpul vaatavad, et palgad saaksid makstud, on jällegi suur hulk ka neid, kes on viimase aasta jooksul väga hästi hakkama saanud ja kellel on kas muutuvate oludega kohanemine hästi välja tulnud või kellele need lihtsalt paremini sobivad.