"Ma loodan, et see asi saab nüüd mingi lahenduse. Ei jõua siin iga nädalavahetus remontimas käia," avaldas Viljandi Linnahoolduse juht Koidu Ilisson Posti tänaval Jaak Joala mälestussamba ümber oleva kasti parandamise ajal lootust. Kiire taastamistöö sai aga teoks tänu sellele, et defitsiitset OSB-plaati oli ehituspoes juhtumisi müügil.