Koroonast on sel nädalal kindlasti räägitud rohkem kui millestki muust, kõige enam aga sellest, milline on viiruse levik koolides. Arvestades, et haridusasutustes alustati üldist proovide võtmist, oli põhjust arvata, et eelmise nädala nakatumisrekordid saavad taas löödud. Uut rekordpäeva küll õnneks ei sündinud, kuid mööda ei saa vaadata ka tõigast, et oht püsib koos nakatumise tasemega jätkuvalt ülikõrgel ja kunagi varem pole maakonnas olnud nii palju koroonahaigeid.