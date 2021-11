Tänavuste valimiste eel otsustas neli aastat tagasi Isamaale enim hääli toonud ning varem Halliste vallavanem olnud Ene Maaten, et rohkem poliitikuna ei jätka. Ta tunnistas, et soovib elus muutust, ning jäi valimistelt kandidaadina kõrvale. Ometi ei tähenda see, et neli aastat abivallavanemana töötanud Maaten nüüd kohe töötuks jääks, sest vallavalitsuse struktuuri kohaselt oli ta neli aastat korraga nii poliitilisel kui ametniku töökohal.