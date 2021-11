"Viljandi kui kultuurilinna jaoks on põnev ja oluline eesmärk kutsuda kord aastas külla kultuurikorralduse professionaale ja arutada omavahel päevakajalisi ning valdkonna jaoks tähtsaid küsimusi ning ideid," ütles sügiskooli peakorraldaja Jorma Sarv. "Seekord saime kokku teist korda ja järgmise aasta kuupäev on kalendris kirjas, nii et loodame panna aluse ühele ägedale traditsioonile."