"Millal viimati nähti Viljandi meeste võrkpallis vastasseisu Balti liiga meistriga?" arutles Viljandi Võrkpalliklubi esindusmeeskonna peatreener Tauno Lipp. "Teadaolevalt ei ole Viljandi Baltikumi valitseja vastu mänginud. Viimati käis Viljandi vastu mängimas 2004. aastal tol hooajal valitsenud ESS Pärnu meeskond. Fakt on see, et näeme siin mängimas viimase 16 aasta jooksul 23 tiitlit võitnud võistkonda. Seejuures on nende tiitlite võitmises olnud osa ka meie Viljandi meestel."