Mis asi on poliitreklaam ja agitatsioon? Seda piiri on tihtipeale väga keeruline tõmmata ning halle toone on selles rohkem kui oktoobrikuises taevas. Selge, et kui seina peale on pandud hiiglaslik poster kirjaga «Vali mind!», on see reklaam. Selge on ka see, et naeratava poliitiku näoga meepurgid ja muu nänn on täpselt samasugune poliitreklaam, lihtsalt sellise viib inimene endale koju ning vaatab seda köögilaual tükk aega.