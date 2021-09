Reede pärastlõunal said päästjad väljakutse Tänassilma külla, kus oli kanalisatsioonikaevu kukkunud noor metskits. Appi tõttasid Mustla päästekomando päästjad ja kits pääses taas loodusesse. FOTO: Elmo Riig

"Keskus kutsub! Kits on kaevus. Kaevupõhi mudane. Hakkame kitse päästma," teatas Mustla päästekomando meeskonnavanem Modest Tšistjakov raadiosaatja teel keskusesse. Mõni hetk varem oli ta tõtt vaadanud õnnetul kombel kanalisatsioonikaevu kukkunud hirmunud kitsetallega.

Reede pärastlõunal said päästjad väljakutse, et Viljandi vallas Tänassilma külas Kalmetu põhikooli ligidal lookleva terviseraja kõrval on kanalisatsioonikaevu kukkunud kits.