Elu kallinemisest kõneldes on tõtt-öelda raske valida, millisele hinnatõusule keskenduda. Kallimaks on läinud puit, toidukorv, uued ja ilmselt ka vanad autod, toornafta, riigilõivumäärad ... Ja muidugi elekter. Kas need on nüüd need keerulised majandusolud, mida on juba eelmise suve lõpust ennustatud? Või ootavad need kuskil tulevikus veel ees?