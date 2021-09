Rahakoti lõhki kulutanud Põhja-Sakala vähendab ehitussummat kümme korda

Pikka aega eelarvesegadustega maadelnud Põhja-Sakala vallavõim esitles augusti lõpus volikogu liikmetele järgmiste aastate eelarvestrateegiat, milles kõige valusamalt torkas poliitikutele silma ehitusraha vähenemine. Näiteks 2022. aastal on ehitamiseks ja remontimiseks vaid 280 000 eurot, ehkki veel aasta tagasi loodeti, et selleks on vähemalt kolm miljonit eurot. Vähenemine on enam kui kümnekordne.