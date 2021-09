Ma tahaks öelda, et mind on kasvatatud nii, et kui ma midagi teen, siis teen korralikult. Ajakirjanduslik eetika ei luba mul aga valetada, seega tunnistan: vahel on ikka juhtunud ka seda, et olen lati alt läbi roomanud. Ütlen siis, et mind on vähemalt selles vaimus kasvatatud.