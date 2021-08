Jah, eks suur osa olegi nii nagu alati ning küllap jagub tänasesse päeva nii lilli kui elevust, ent kahtlemata märksa rohkem ärevust kui muidu. Kuidas see kooliaasta meil küll möödub? Kas suudame kodus õppimist ja ekraani vaatamist vältida? Kõige keerulisemas seisus on ilmselt need lapsevanemad, kellel see on esimene kord laps koolipinki saata: teadmatust ja uusi olukordi oleks ka parematel aegadel palju. Kindlustunnet leiame ehk sellest, et oleme ühiskonnana palju õppinud. Poolteist aastat kogemusi on siiski seljataga ning kuidas see ütlus nüüd oligi, et see pole meil enam esimene rodeo. Oleme tõestanud, et vajaduse korral saame hakkama ka pikema distantsõppega (kui ainult kõigil meeles püsiks, et mikrofon välja, kui ise ei räägi), aga loodetavasti on koolide avatuna hoidmine riigile ikkagi kõige tähtsam. Haridust võib täiesti vabalt võrrelda vundamendiga, millele ülejäänud elu ehitatakse, see peab olema väga hoolikalt rajatud. Küllap mõistetakse seda ka Toompeal.