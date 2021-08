MÕNI PÄEV tagasi kirjutas Helsingin Sanomat erimeelsustest, mis on Soomes koroonaküsimuses tekkinud pere- ja sotsiaalminister Krista Kiuru ning tervise- ja hoolekandeameti peaarsti Hanna Nohyneki vahel. Kui minister Kiuru hoiatas, et Soome on viiruse laialdase leviku tõttu jõudnud noaterale, siis peaarst Nohynek ei näinud riskirühmade laialdast vaktsineeritust silmas pidades olukorda nii sünges valguses.