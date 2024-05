Kümme tundi püüavad 18 kaheliikmelist paatkonda Viljandi järvest spinninguga röövkalu ning tegemist on neljaetapilise Eesti meistrivõistluste esimese etapiga. Peamiselt jahivad võistlejad haugi, aga on rõõmsad kui satuvad ka ahvenaparve peale. Kinnipüütud koha Viljandis arvesse ei lähe, sest sellel kalal on püügikeeluaeg,