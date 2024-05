SAKALA VALIMISINTERVJUU Margus Tsahkna: lihtsalt istume selle vara otsas, ei tee mitte midagi ja elame siin nagu näljarotid

Margus Tsahkna on valmis vahetama välisministri töö Euroopa Parlamendi koha vastu Brüsselis ja rõhutab, et see Euroopa Parlamendi koosseis on julgeolekupoliitilises võtmes arvatavasti Euroopa Liidu ajaloo kõige tähtsam.

Foto: Tairo Lutter