Presidendivalimisteni on jäänud mõni nädal, sellest hoolimata otsitakse alles kandidaadi kandidaati. Me pole sellises situatsioonis muidugi esimest korda ning juba aastaid on kerkinud üles küsimus, kas presidendi valimise korda peaks kuidagi muutma. Enamasti on need arutelud sumbunud, et järgmiste valimiste eel uuesti pinnale kerkida.