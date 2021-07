Tegelikult on aga Viljandi siiski veekeskusele lähemal kui kunagi varem. Natuke küüniliselt võib loota, et ega see kopp järve ääres maasse löömata jää, sest ettevõtja on juba sellises mahus investeeringuid teinud, et neid nii naljalt korstnasse ei kirjuta. Veekeskuse valmimine on muidugi ainult osa sellest võrrandist, teine osa on see, kuidas keskus tööle hakkab ja kui palju see kasumit toodab. See on muidugi ettevõtja asi ning küllap on äriplaan hästi läbi mõeldud.