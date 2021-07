Koht pole ehk samuti laita, on ju Närska mägi ka minevikus suusarõõme pakkunud. Küsimuse tekitab muidugi see, et mägi on nii järve kaldal, et selleks, et seda kasutada saaks, peab järv korralikult jääs olema. Just sellel põhjusel mägi omal ajal ka hüljati: igal aastal piisavalt tugevat jääd ei tekkinud ning küsimus polnud huvipuuduses, vaid selles, et lundki polnud. Seega on oht, et mägi jääks tihtipeale mitmeks aastaks kasutuseta, sest järves vesi lainetab või on jääkate nii nõrk, et suuskadega sellele sõita ei maksa.