Inimesed on otsinud võimalusi ajas rännata vist juba aegade algusest peale. Nüüd on meil siinsamas Viljandi raekoja tornis ajaauk! Muidugi ei saa sealt kaudu lipsata Lembitu ja ordurüütlite lahingut jälgima. Isegi mitte 1932. aastasse, mil kell raekoja torni paigaldati. Aga kui sihverplaadile on kirjutatud AEG, siis võib ju öelda sellest jäänud ava kohta «aja auk»?