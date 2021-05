Seega on raske hukka mõista valitsuse otsust minna kärbete teed. Arusaadavalt on kärped põhjustanud palju pahameelt ning mitmedki otsused on küsitavad. Kui aga inimesed panna valiku ette, kas näha kord aastas Viljandis politsei- ja piirivalveameti orkestrit esinemas või jääda ilma ühest patrullist tänaval, siis ei leidu palju neid, kes valiksid orkestri. See on kurb, sest lisaks hoobile, mille saab kultuur, kaotavad inimesed töö ning tekib küsimus, kas vajaminevat summat poleks võimalik tõepoolest mujalt säästa. Aga kust? Kes on nõus esimesena ette astuma, et koondatagu teda, aga mitte orkestrit? Kui kõik eelarveread on läbi vaadatud ning mujalt kärpida ei ole, siis tulebki leppida põhimõttega «Hädavajalikud asjad kõigepealt».