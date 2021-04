Õnneks on nakatunute arv riigis nii väikeseks kahanenud, et terviseametilt on võimalik selget infot saada. Nii selguski andmeid uurides, et Pariisi erihoolduskeskuses avastati 12 nakatunuga koroonakolle ja peale selle on maakonnas kuus koroonakollet, neist enamik töökohtades. See on paratamatus ning sellest ei pääse: on palju töid, mida kodus teha pole võimalik. Just sellepärast tuleks vaadata lootusrikkalt vaktsiinide poole: kuigi praeguseks on vaktsineeritud napilt veerand elanikkonnast, on eakate seas vaktsineerimisega üsna tõhusat tööd tehtud ning järjekord on liikunud ka nooremate riskirühmade inimesteni. Sel nädalal jõuab Eestisse üle saja tuhande vaktsiinidoosi ning see kõik tähendab väiksemat koormust haiglatele, kergemini põetud haigusi ning lõpuks ka seda, et vaktsineerida saab iga soovija. See aga omakorda viib selleni, et piiranguid ei ole vaja leevendada ettevaatlikult, vaid nendest võib lõpuks täielikult loobuda.