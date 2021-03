ÜKS märkimisväärsemaid vigade parandusi, mis ajakirjanduses eales ilmunud, trükiti ära 1986. aasta jõulureedel Miami Heraldis. Selles lükati ümber veidi varem avaldatud väited, nagu oleks endine Miami ­Dolphinsi jalgpallur Johnny Holmes töötanud pärast sportlaskarjääri lõppu kindlustusmaaklerina ning võitnud loteriiga, aga kaotanud raha maapettuses. Nagu oleks teda süüdistatud liiklusõnnetuses surma põhjustamises, kuid ta pääses sellest, sest tema ema võttis süü enda peale. Nagu oleks ta öelnud, et see, kuidas delfiin Flipper treener George Wilsoni märjaks pritsis, oli kõige naljakam asi, mida ta kunagi näinud on.