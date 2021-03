Elame uskumatul ajal: seesama rahvas, kes on laulupidudel üksteisel käest kinni hoides laulnud pisarsilmi oma isamaast, on nüüd nii lõhestunud, et sotsiaalmeedias ja ka silmast silma lausa sõimatakse üksteist ning kaubanduskeskustes on asi jõudnud isegi füüsilise konfliktini. Küllap on enamik meist näinud viimase nädala jooksul videoid, kuidas turvamehed on pidanud kaubanduskeskustes maskivastastega rüselema.