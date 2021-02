Kui autoga kettagolfiraja poole sõidame, sisendab fotograaf minusse lootust ja motivatsiooni, öeldes, et see on ilmselt maailma kõige igavam spordiala. Kohale jõudes imestan, et miskipärast on seda üliigavat ala harrastatud suisa seitse aastat ning 400. nädala tähistamiseks on kokku tulnud rohkem kui poolsada mängijat, kes kõik, seljakotid seljas ning tähtis ja tõsine ilme näol, ootavad, millal aga rajale saaks.