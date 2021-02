Tartu rahulepingu 101. aastapäeva puhul süüdatakse maakonnas küünlaid

Mulgi vallas süüdatakse küünlad kell 12 Karksi-Nuias vabadussõja mälestussamaba juures. Kohal on kaitseliitlased ja vallajuht peab kõnet.

Tartu rahu on Eesti diplomaatia algusaja suurim saavutus ja Eesti riigi üks tähtsamaid vundamendikive. Eestile tähendas Tartu rahu vabadussõja juriidilist lõppu ning kaks aastat varem väljakuulutatud iseseisvuse tunnustamist de jure.

Tartu rahulepingu sõlmimine on eestlaste ajaloo üks olulisemaid hetki ja väärikas tähistamine aitab seda meeles hoida. Riigilippude heiskamine sel päeval on ilus traditsioon, mis meenutab meile, et iseseisvus ei ole midagi iseenesestmõistetavat.