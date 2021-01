President Kersti Kaljulaid teatas eile, et loobus kandideerimast majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) peasekretäriks. Kui enne tähendanuks kandideerimine seda, et ta on ametis ühe ametiaja, siis nüüd on täiesti reaalne võimalus, et president Kaljulaid kandideerib ka teiseks ametiajaks.