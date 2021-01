GALERII ⟩ Tulede vilkudes ja uisuterade välkudes avati Eesti esimene uisukrossirada

"Väga hea meel, et siia on palju rahvast tulnud. Uisukrossirada on kõigile avatud!" teatas üks ettevõtmise eestvedajaid, naiste hokiklubi Fellin Fuuriad liige Kristi Seppa, kes oli just ühes linnapea Madis Timpsoniga raja ümbert lindi uisuteraga läbi lõiganud. Kohe seejärel toonitas ta: "Avatud on see rada ikkagi neile, kel on uisutamisoskus ja kaitsevarustus olemas. Kõik on siin ju omal vabalt tahtel ja omal vastutusel. Üks palve on veel: ärge siis siia tulge, kui kraadid plussi lähevad."