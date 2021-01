Kiusamise ennetamiseks on Suure-Jaani kooli seintel üleval reeglid ja käitumis­juhised. Korrapidajast õpetajad kannavad kollaseid veste. FOTO: Erakogu

Viljandimaal on üheksa kooli liitunud «Kiusamisvaba kooli» programmiga, mis tähendab, et nendes koolides pööratakse mõtestatud tegevuse kaudu iga päev tähelepanu kiusamise vältimisele. Mõni neist koolidest on programmis saavutanud põhi- ja üks kõrgtaseme.