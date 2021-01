Samas oli teos jõudnud kümnete tuhandete, tõenäoliselt isegi sadade tuhandete pilkude ette. Vaatajad võisid pahandada, olla solvunud ja väljendada kunstikriitilisi mõtteid, tegijal oli lubatud solvuda vaatajate reaktsiooni peale, aga midagi ebaseaduslikku otse-eetris ei juhtunud. President ei oleks saanud nõuda teose hävitamist, põhjendades, et talle see ei meeldi. Kunst on vaba!