Ma andsin uusaastaööl endale ainult selle lubaduse, et ma enam uusaastalubadusi endale ei anna. Aasta on pikk aeg, mõni aasta on veel pikemgi kui teine, kui möödunule pilk heita. Oluliselt mõistlikum, osaliselt ka lihtsam ja kindlasti pikas perspektiivis tulemuslikum on endale anda lubadusi jupikaupa – uue päeva lubadused!