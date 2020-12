Järgmisena tuli mõni nädal hiljem kõneks see, et Eesti tööstused olid hädas, sest Hiinast tulema pidavad kaubad toppasid. Ent endiselt oli see kõik kauge teema. Kolmandal korral tuli viirus jutuks viroloog Irja Lutsariga, kes ütles Sakalale antud intervjuus, et tegelikult on koroonaviirus üsna tühi-tähi. Haigus oli juba Euroopas, kuid eksperdi meelest pingutasid riigid oma ohjeldusmeetmetega üle ning kõige krooniks sai Sakala lugeja teada, et viiruse vastu on juba vaktsiin leitud.