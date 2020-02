Viljandi tehased pelgavad Hiina viiruse mõju

Tellijale

Ligi 2000 inimelu nõudnud koroonaviiruse ohjeldamiseks on Hiina valitsus kehtestanud karmi karantiini ning see võib lähematel nädalatel hakata segama Viljandis tegutsevate suurte tootmisettevõtete tööd. Praegu valitseb ärevus, kuid sellel otsest mõju tootmisele ei ole.

Tehastel toorainevaru veel jätkub

«Oleme arvestanud sellega, et Hiinas on töös paus sisuliselt üks kuu, kui seal võetakse uut aastat vastu,» rääkis patju ja tekke tootva Mivar-Viva juht Toomas Värva. «Meil on vajalikud laovarud soetatud arvestusega, et Hiinas peaks tootmine uuesti algama 20. veebruaril.»