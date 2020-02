Tellijale

Nagu ütles Espaki klienditeenindaja Eigo Mägi, taheti neilt tellida kokku 1000 maski, aga et nii laod kui hulgilaod kipuvad tühjenema, oli neil võimalik valmis panna vaid viis kasti maske. Igas kastis on 120 maski, nii et kokku saadetakse neid Hiinasse 600.