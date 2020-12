Kindlasti ei tähenda see, et võiksime kergemalt hingata ja nädalavahetusel muretult pidu pidada, aga märgilise tähendusega on see siiski. Kas nullipäev tuli tänu viljandimaalaste mõistlikkusele ja pingutustele? Või on tõrjemeetmed tulemusi andnud? Ilmselt on siin taga kombinatsioon mõlemast ning lisaks annus head õnne.