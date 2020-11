Isamaa eesmärk oli teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine. Kas see oli hea eesmärk, seda näitab aeg kauges tulevikus. Et Isamaa on oma piruka juba ära söönud, on nüüd mahti ka vaadata, mida teised erakonnad teevad. EKRE ootab kannatamatult abielureferendumit ning Keskerakond püüab koalitsiooni koos hoida ja säilitada kontrolli riigieelarve üle.