Isegi need inimesed, kes selle eest palka saavad, et nad kogu aeg uudistel silma peal hoiaksid, avastavad viimasel ajal, et paljud korraldused jäävad ebaselgeks. Mõnikord tundub, et öeldakse korraga midagi, mis ei saa kokku käia. Jätame hetkeks kõrvale maski kandmise vajalikkuse ning lõputud viljatud arutelud selle üle, mitu protsenti peab nakatumine vähenema, et mingi meede oleks õigustatud, ning keskendume üksnes sellele, kuidas sõnumeid edastatakse.