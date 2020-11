See oli sel hooajal juba neljas nendevaheline duell, mille Serviti suutis enda kasuks pöörata. Kaks korda olid nad vastamisi olnud karikasarjas ja korra Balti liiga mängus, mis läks ka Eesti meistrivõistluste arvestusse.

«Ei saa öelda, et me neile üldse vastu pole saanud: eelmised kolm mängu olid üsna võrdsed lahingud. Ent me pole suutnud neid mänge enda kasuks pöörata,» ütles Viljandi HC peatreener Marko Koks. «Ja pühapäevases mängus ei saanud ma rahul olla meeskonna häälestatusega.»