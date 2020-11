Enamasti ei meeldi inimestele maski kanda – selle õige kasutamine on tüütu, see on veidi ebamugav, prillikandjad peavad maadlema uduseks kippuvate klaasidega ning vaesemal rahval on iga euro arvel. Taaskasutatavat maski tuleb pesta ja triikida. Ainsa positiivse joonena võib ehk välja tuua selle, et järjest jahenevate ilmadega pole sugugi laita, et nina on soojas.