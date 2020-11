Mopeedautoga vargani viiva vihje eest makstakse korralik preemia

Maakodu perenaine Maarit Kalberg ütles, et põhielamine on neil Võhmas, aga väga sageli viibivad nad Vihil ning varguse ajal oli ta mees maja lähedal metsas. Mopeedautoga varas, kes talust tagumist teed pidi ära sõita kavatses, pööras peremehe metsateele pargitud autot märgates otsa ringi ning pages. Seejuures jäi ta korraks põllule kinni, sest oli väga märg. Peremees üritas küll hiljem porisse jäänud sügavaid jälgi pidi vargale järele jõuda, aga see tal siiski ei õnnestunud.