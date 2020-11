Eesti jalgpalli liidu hõbemärgi laureaat Leo Ira on olnud pool sajandit Viljandimaa jalgpalli vedur ja saatnud selle aja jooksul eluteele sadu sportlasi. Nende hulgas on nii endisi ja praegusi rahvuskoondislasi kui treenereid. Nüüd, 69-aastaselt, on ta otsustanud ameti maha panna. «Vanus on selline. Aitab küll,» sõnas ta.