«Vaatame tõele näkku: vastas oli võimas, jõuline ja kogenud käsipalli suurriigi koondis. Sellest hoolimata tegime tõeliselt hea avapoolaja, kuigi mängisime kuus minutit sellest vähemuses. Teisel pooltunnil jäime juba alla, sest ei suutnud nende kaitse vastu piisavalt häid viskevõimalusi luua,» ütles Eesti rahvuskoondise peatreener Tomas Sivertsson. «Õppisime kindlasti palju. Nii seda, et meil on kõvasti arenguruumi, kui ka seda, et suudame tippmeeskonna vastu mängida küll.»