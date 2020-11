Isadepäeval sai näha helikopterit ja raketti, ajaloolisest soomusautost rääkimata

«Isadepäev on isadele tähelepanu ja austuse avaldamise päev ning isa rolli teadvustamine on üha enam päevakorras,» tõdes Seeder ja lisas, et nelja poja isana on tal isiklikult selle üle väga hea meel. «Ühe mehe elus on lapse sünd ja isaks saamine täiesti uue maailma avanemine. Koos lapsega areneb ja kasvab ka isa.»

Kaitseväes aega teeniv reamees Oliver Roht tutvustas soovijatele Mistrali tüüpi õhutõrjeraketti. Mistral on infrapuna kiirgusele ise sihtiv "lase ja unusta" põhimõttel töötav õhutõrje raketisüsteem, mille efektiivne tegevuskaugus ulatub kuue kilomeetri kaugusel lendavate õhuründevahenditeni. Uudistajatest puudust ei tulnud.

Viljandist pärit Oliver Roht sai kokku ka oma isa ja kogu perega. „Eks ma proovi ikka isaga kokku saada, kui vähegi linnaloa saan,” rääkis Roht. „Ikka väga hea tunne oli temaga kokku saada. Kogu meie pere oli kohal! Väga hea tunne oli, tuttavaid nägusid on hea näha.”

Roht möönis, et rahvast on palju liikvel ja Mistral pakub inimestele palju huvi. „See on vinge rakett, saab taevast kätte põhimõtteliselt kõik, mis vaja,” kinnitas Roht.



Vabaduse platsil ja selle ümbruses oli võimalus tutvuda jõustruktuuride tehnika ja relvastusega. Kaitseväest on esindatud nii maa-, mere- kui õhuvägi. Kohale lendas ka õhuväe helikopter ning platsi servas ootas uudistajaid kaitseliidu tellimusel Eesti sajandaks sünnipäevaks ehitatud ajalooline soomusauto Estonia.