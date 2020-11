Ainult et see ei ole Ameerika rahva tahe. Ükskõik, kumb võidab. Sest rahvas ei ole enam üks.

Seda, et valimisvõit noaterale jääb, on juhtunud varemgi. Nagu me ise viimastest riigikogu valimistest mäletame, võib võrdelise valimissüsteemi puhul olla isegi nii, et võitja üldse võimu juurde ei pääse. Kaotava poole kibestumus on sellistel puhkudel loomulikult suur ja ka tema valijad tajuvad sageli ebavõrdsust.