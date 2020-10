Ööpäevaga lisandus 134 positiivset koroonaviiruse proovi, Viljandimaal pole uusi nakatunuid tuvastatud

Rahvastikuregistri andmetel lisandus enim nakatunuid, 79, Harjumaale. Ida-Virumaale tuli juurde 33, Lääne-Virumaale ja Raplamaale neli ning Pärnumaale, Tartumaale ja Võrumaale kaks uut koroonaviiruse juhtumit. Järvamaale, Läänemaale ja Valgamaale lisandus üks uus positiivne proov. Viiel nakatunul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 64,18.

Harjumaa 79 uuest juhtumist 47 on Tallinnas. Viiel juhul saadi viirus pereringis ning kahel juhul tuttavalt. Kahel juhul toodi viirus sisse Venemaalt ja ühel juhul Rootsist. Üks nakatunu on seotud Viru vanglaga. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 2 600 inimest, kellest 559 on haigestunud.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest 25 on seotud Viru vanglaga, viirus tuvastati 24 kinnipeetaval ja ühel töötajal. Neljal juhul saadi viirust tuttavalt, kahel juhul pereliikmelt ning ühel juhul töökohal. Üks haigusjuht toodi sisse Venemaalt.

Lääne-Virumaa uutest haigusjuhtudest üks on sisse toodud Itaaliast, ühel juhul on tegemist Viru vangla kinnipeetavaga ning ühel juhul on asjaolud selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet ja ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi tuhat inimest, kellest haigestunud on 195.

Võrumaale lisandunud juhtumid on seotud nakatumisega tööl ja pereringis, Tartumaa uus nakatunu sai viiruse hooldekodus, ühel juhul oli tegemist nakatumisega tööalase kontakti kaudu. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 320 inimese, kellest 52 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Hiiumaa nakatunu sai viiruse ürituselt, Läänemaa haigestunu tuttavalt. Pärnumaa juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 250 inimest, kellest 48 on haigestunud.

Hommikul viibis haiglas 40 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti üks inimene, üks patsient viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kolm.

Haiglates on lõpetatud 549 COVID-19 haigusjuhtumit 535 inimesega.

Tervenenud on 3811 inimest.

Eestis on kokku tehtud rohkem kui 262 000 esmast proovi, nendest 4905 ehk 1,87 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Viiruse leviku peatamine ja ühiskonna avatuna hoidmise tagab meie kõigi vastutustundlik käitumine. Koroonaviirus levib inimeselt inimesele ja igal inimesel on väga oluline roll viiruse leviku piiramisel.

Proov tuleb lasta teha esimesel võimalusel. Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete proovide osakaal, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik. Terviseamet kutsub ka kergete haigusnähtude korral kõiki inimesi proovi andma minema.

Valitsus lühendas piiriületusejärgse liikumisvabaduse piirangu ning koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktse karantiini kestust 14-lt 10 päevale. Lähikontaktne peab karantiini lühendamiseks tegema mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi, mille tulemus peab olema negatiivne. Teadusuuringute järgi tekivad umbes 95 protsendil inimestest haigusnähud 10 päeva jooksul pärast haigega kokkupuudet. Isolatsiooniperioodi on juba lühendanud mitu Euroopa riiki, nende seas ka Soome ja Läti.

Laadi oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Loe lisa www.hoia.me